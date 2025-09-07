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Женский круг

1-й Нагатинский проезд д.11 корп. 3, офис ИКСР

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Женский круг — это серия из 12 встреч в течение года, проходящих в дни полнолуния. Каждая встреча сонастроена с энергией времени года и создаёт пространство для остановки, внутреннего диалога и поддержки. Здесь можно делиться своими переживаниями, слышать других и находить отражение, проживать эмоции и наполняться теплом группы. В процессе используются разные практики: — Телесные и танцевальные — Упражнения в парах и в кругу — Работа со звуком и голосом — Метафорические карты — Элементы арт-терапии и мягкие расстановочные процессы Первая встреча станет началом годового пути — возможности вернуться к себе, быть внимательнее к своим внутренним циклам и почувствовать связь с природными ритмами. Ведущая: Александра Статиенко — телесный психолог, преподаватель и мастер гавайского массажа Ломи Ломи Нуи, ведущая практик и авторских семинаров

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