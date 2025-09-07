Обсуждение книги «Окаянные гастроли»нашей современницы Ольги Чередниченко. Книга о поиске себя и пути к мечте. 1913 год, молодая дворянка мечтает стать актрисой и сбегает с театральной труппой, попав под обаяние режиссера. Только спектакли оказываются психологическим экспериментом над актерами. Как проходят встречи: Участницы собираются женской компанией раз в месяц. Знакомятся, обсуждают книгу, делятся впечатлениями и поднятыми мыслями. Ведущая направляет обсуждение, задает интересные вопросы и следит, чтобы у каждой участницы было время высказаться. В конце каждой встречи — несколько минут творчества: участницы заполняют небольшой дневник, чтобы сохранить впечатления от книги. Встреча пройдёт в центре Москвы, в ресторане с ноткой театральной атмосферы. В этот раз будет формат завтрака. Каждая заказывает на свое усмотрение и оплачивает свой счет. Нужно записаться у ведущей Натальи Глубоковой по кнопке «Купить Билет». Если ты в первый раз, то книгу можно не читать