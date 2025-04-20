Обсуждение романа «Цитадель» Арчибальда Кронина про жизненный путь молодого врача с его взлётами и падениями. Встреча пройдёт в ресторане с атмосферой старинной аптеки. Как проходят встречи: Участницы собираются женской компанией раз в месяц. Знакомятся, обсуждают книгу, делятся впечатлениями и поднятыми мыслями. Ведущая направляет обсуждение, задает интересные вопросы и следит, чтобы у каждой участницы было время высказаться. В конце каждой встречи — несколько минут творчества: участницы заполняют небольшой дневник, чтобы сохранить впечатления от книги. Про книгу: Это история о молодом одарённом враче, который постоянно сталкивается с выбором между принципами, ценностями и деньгами. Несмотря на то, что место действия — Англия, начало 20 века, темы, поднятые в книге, актуальны и сейчас. Доктор полон инициативы и сил изменить мир к лучшему, однако реальность больно бьёт по его амбициям. Читается легко, герои становятся родными, переживаешь и с интересом следишь за каждым этапом повествования. Участие бесплатное по записи.