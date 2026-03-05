Главный праздник весны растягиваем сразу на 5 ночей! Барный кластер на Лесной Bla Bla Bar объявляет марафон вечеринок в честь Женского дня с 5 по 9 марта включительно! Осыпать комплиментами и тюльпанами каждую девушку, запечатлеть яркий образ в весенних декорациях, продегустировать десертные и крепкие коктейли из спэшл-меню в честь долгожданного женского праздника — всё это ждёт тебя в баре. 5 марта начнут уже отмечать праздник и запустят волну поздравлений и восхищений до 3-ёх утра. А 6-го, 7-го и 8 марта поднимут бокалы за девушек — таких модных, весёлых и красивых, покоривших сердца, и все смогут раствориться в жарких танцах под диджей-сеты аж до 6 утра. Команда подготовила для тебя красочную фотозону, которая так и манит сделать ещё один кадр в твои социальные сети. Бармены разработали эксклюзивные коктейли. Завершить праздничный марафон ночей в честь Женского дня можно будет 9 марта — понедельник, который обожают буквально все. Также благодаря Bla Bla Tinder можно завести новые знакомства и судьбоносные встречи — для этого выбирай зелёный браслет.