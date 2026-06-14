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  1. Москва
  2. События

Женская встреча в парке

Уточняй у организатора

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от 1₽ до 5000₽
Возраст 18+

Про событие

Удовольствие рождается в тишине и смелости быть собой. Эта встреча не про идеальные позы, а про то, чтобы почувствовать себя живой. Что будет: — Подышишь, отпустишь усталость — Лёгкая йога и практики на коврике — Напишешь себе пару добрых строк — Познакомишься с другими участницами и пообщаешься с ними — Попьёшь чай и вытянешь метафорические карты Не про идеальные позы. Про то, чтобы почувствовать себя живой. Гала, начинающий психолог и практик. Будет тепло и бережно. Оплата: любая комфортная сумма Встреча будет в парке, на свежем воздухе под открытым небом, точную локацию подскажут позже .

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Комментарии

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Гала
29 мая, 23:23

@galina_sandal Пишите, я добавлю в чат и расскажу все подробности 🤍🫂

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