Удовольствие рождается в тишине и смелости быть собой. Эта встреча не про идеальные позы, а про то, чтобы почувствовать себя живой. Что будет: — Подышишь, отпустишь усталость — Лёгкая йога и практики на коврике — Напишешь себе пару добрых строк — Познакомишься с другими участницами и пообщаешься с ними — Попьёшь чай и вытянешь метафорические карты Не про идеальные позы. Про то, чтобы почувствовать себя живой. Гала, начинающий психолог и практик. Будет тепло и бережно. Оплата: любая комфортная сумма Встреча будет в парке, на свежем воздухе под открытым небом, точную локацию подскажут позже .