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Женщины в медицине

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Малый Знаменский переулок, 11/11

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Завершение:

от 1100₽ до 1700₽
Возраст 12+

Про событие

Женщинам долгое время было просто запрещено прикасаться к любой науке, в том числе к врачеванию. Однако они сыграли важную роль не только за счёт реальных открытий, иногда вклад был существенным, но совершенно иным. Тифозная Мэри и Королева истерики, Песешет и Даша Севастопольская, Хильдегарда Бингенская и Зинаида Ермольева — об этих и других женщинах в медицине ты узнаешь на лекции. Лектор: Алексей Водовозов, российский научный журналист? и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В прошлом — военный врач, подполковник медицинской службы запаса. Ведёт просветительский блог «Смотровая Военврача», в 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.

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