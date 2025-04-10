Женщинам долгое время было просто запрещено прикасаться к любой науке, в том числе к врачеванию. Однако они сыграли важную роль не только за счёт реальных открытий, иногда вклад был существенным, но совершенно иным. Тифозная Мэри и Королева истерики, Песешет и Даша Севастопольская, Хильдегарда Бингенская и Зинаида Ермольева — об этих и других женщинах в медицине ты узнаешь на лекции. Лектор: Алексей Водовозов, российский научный журналист? и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В прошлом — военный врач, подполковник медицинской службы запаса. Ведёт просветительский блог «Смотровая Военврача», в 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.