Летний выпуск «Выбора Пионера–2026» посвящён творчеству женщин-режиссёров и их героиням. В рамках фестиваля с 17 по 19 июля состоятся премьеры трёх французских фильмов 2020–х из конкурсов Канн «Неделя критики» и «Двухнедельник режиссёров». Ежедневно в режиме микро–проката будет показываться российская среднеметражная картина выпускниц ВГИКа «Комнатное растение». К завершению фестиваля киноконцерн «Мосфильм» предоставит реставрированную версию советской классики «Будьте моим мужем» — курортную комедию матриарха отечественного кино Аллы Суриковой. Расписание фильмов смотри по ссылке.