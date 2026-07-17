Женщины в кино
Кутузовский пр-т 21
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от 400₽ до 850₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали
Про событие
Летний выпуск «Выбора Пионера–2026» посвящён творчеству женщин-режиссёров и их героиням. В рамках фестиваля с 17 по 19 июля состоятся премьеры трёх французских фильмов 2020–х из конкурсов Канн «Неделя критики» и «Двухнедельник режиссёров». Ежедневно в режиме микро–проката будет показываться российская среднеметражная картина выпускниц ВГИКа «Комнатное растение». К завершению фестиваля киноконцерн «Мосфильм» предоставит реставрированную версию советской классики «Будьте моим мужем» — курортную комедию матриарха отечественного кино Аллы Суриковой. Расписание фильмов смотри по ссылке.
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