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Женщины в импрессионизме: лекция и винная дегустация

Котельническая набережная, 1/15кВ

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3900₽
Возраст 0+
Еда

Про событие

Великое искусство эпохи импрессионизма и французское вино ждут тебя на изысканном вечере в арт-пространстве Signature Art под звездой высотки на Котельнической. Два лектора за один вечер откроют тебе новый мир, используя визуальное и вкусовое восприятие. Спикер: Арина Калачева - искусствовед, специализирующийся на западном и русском искусстве 19-20 веков. На нашей лекции ты узнаешь: - Почему так мало известно о женщинах-художницах - Кто такие 4 леди импрессионизма и как они появились - Берта Моризо - виртуоз цвета и ее картины - Ева Гонсалес - обаяние грации и задумчивости - Мэри Кассет - единственная американка писавшая в стиле импрессионизм - Мария Башкирцева - самая русская художница Парижа. Лекция будет сопровождаться дегустацией французских вин от выпускника Сорбонны Евгения Ярославского, настоящего знатока отрасли: - La Gascogne d'Alain Brumont Gros Manseng Sauvignon Blanc Cotes de Gascogne IGP - Белое (регион Юго-Запад (Кот де Гасконь)). - Petit Gaston Madiran AOP - Красное (регион Гасконь (Мадиран)). - Mas Cristine Сotes du Roussillon AOC - Красное (регион Лангедок-Руссильон (Кот дю Руссильон)). После лекции ты сможешь пройтись по интересной выставке, почувствовать дух легендарной высотки и вдохновение арт-пространства. Для дополнительной информации обращайся в WhatsApp организатора: +7 (917) 598-20-51

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