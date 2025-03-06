На ужине ты больше узнаешь о том, как менялась роль женщины в театре, и попробуешь блюда, которые ассоциируются с женщинами из разных эпох. Ты увидишь, как Островский изображал женщин в контексте социальных проблем, как в драме Чехова начали появляться женщины, ищущие смысл жизни и своё место в мире, как в советской драматургии появились сильные женщины-работницы, например, в пьесах Горького и Вишневского, и как в период «оттепели» женские образы стали сложнее и противоречивее и нашли своё отражение в пьесах Розова, Вампилова, Петрушевской, какими показаны женщины в современном театре и многое другое. В завершение ужина ты получишь большой список спектаклей и пьес, посвященных женщинам и их опыту в разные эпохи, включая современность. Лекцию проведёт Мария Музалевская – театральный критик, спикер программы «Игра в бисер», студентка театроведческого факультета ГИТИСа, первый главный редактор «Театрального журнала». Меню: – Брускетта из гречневого хлеба с лососем и авокадо; – Куриные рулетики со шпинатом и овощами или суфле из кальмара в сливочном соусе на нежном пюре из сельдерея и батата; – Торт «Красный бархат» с вишней; – Шампанское, ягодный компот, чай.