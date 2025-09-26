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Женщины: спектакль-процесс

[Camera]
Сретенский бульвар, 6/1с1

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

В процессе спектакля женщины будут играть главные роли в своих историях, получая опыт, который смогут унести с собой. Спектакль включает в себя элементы поддержки, самопознания и укрепления женской природы, создавая условия для личностного роста и осознания своей значимости. Также в спектакле предусмотрен момент взаимодействия с другими участницами. Спектакль-процесс является уникальным проектом, ориентированным исключительно на женщин. Он предоставляет возможность вырваться из повседневной суеты и погрузиться в уютную и безопасную атмосферу, где можно услышать себя и свои истинные желания. Спектакль предлагает участницам возможность начать прямой и глубокий разговор с собой, без осуждения, в пространстве, которое хранит их секреты.

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