В процессе спектакля женщины будут играть главные роли в своих историях, получая опыт, который смогут унести с собой. Спектакль включает в себя элементы поддержки, самопознания и укрепления женской природы, создавая условия для личностного роста и осознания своей значимости. Также в спектакле предусмотрен момент взаимодействия с другими участницами. Спектакль-процесс является уникальным проектом, ориентированным исключительно на женщин. Он предоставляет возможность вырваться из повседневной суеты и погрузиться в уютную и безопасную атмосферу, где можно услышать себя и свои истинные желания. Спектакль предлагает участницам возможность начать прямой и глубокий разговор с собой, без осуждения, в пространстве, которое хранит их секреты.