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Женитьба

Арт-центр «Иси», Берсеневская набережная, 8с1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2500₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

Комедия о человеке, который отчаянно хочет изменить свою жизнь, но оказывается не в силах сделать ни одного решительного шага. Классическая Гоголевская история балансирует на грани перформанса и фарса, создавая ощущение нестабильности. «Женитьба» здесь — не просто история несостоявшегося брака, а попытка вслух проговорить страх жизни как таковой. Подколесин живёт в мире, который непрерывно давит, торопит, подталкивает к выбору: люди говорят слишком много, советы звучат слишком часто, события разворачиваются слишком быстро — и в этом шуме его собственный страх становится… Весёлым? XIX век растворяется, превращаясь в сегодняшний день, а трагикомедия Гоголя переносится в эпоху «диктатуры докторской колбасы», с коврами и кухонными табуретками, телевизионной трансляцией «Лебединого озера» и цитатами другого Великого Классика. С самоварами, пирогами и солёными огурцами на закуску, героями в цилиндрах, бейсболках и кокошниках, с золотой невестой Агафьей Тихоновной, одетой в роскошное свадебное платье и лабутены 45-го размера. Это спектакль о нерешительности, которая кажется смешной со стороны, но изнутри ощущается как тупик — шумный, тревожный, но удивительно знакомый.

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