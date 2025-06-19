Софи Окран — одна из лучших российских джазовых певиц. Она обладает роскошным голосом, невероятным темпераментом, страстной и в тоже время нежной манерой исполнения. На летнем концерте прозвучат кавер-версии хитов мирового джаза, фанка и соула, включая произведения Виктора Янга, Жозефа Косма, Билли Стрэйхорна, Роберта Гласпера; песни из репертуара Рэя Чарльза и таких известных талантливых исполнительниц, как Пегги Ли, Натали Коул, Джилл Скотт, Рене Олстед, Чака Хан; а также оригинальные композиции с авторского альбома «Море любви». Загадочный «русский Soul» Софи звучит по-летнему тепло и очень необычно; русская задушевность гармонично переплетается со страстной энергетикой африканских ритмов. Не зря поклонники называют Софи Окран русской Эллой Фитцджеральд. *В случае плохих погодных условий (дождь, ветер, штормовое предупреждение от МЧС и т.п.), мероприятие может быть проведено в то же время и по тому же адресу, на закрытой площадке и/или перенесено на другую дату, при этом размещение гостей может отличаться от заранее купленных билетов. *В случае опоздания на концерт тебе могут быть предложены места, отличные от указанной категории в твоём билете. Следуй инструкциям администраторов и охраны.