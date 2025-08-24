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Зажигательные танцы под игру Just Dance

«Место встречи София», Сиреневый бульвар, 31, 3 этаж, сцена в центре зала

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+

Про событие

Танцевальная встреча по игре Just Dance Now. Суть игры в том, чтобы повторять движения персонажей на экране под известные песни. Планируются соревнования в танцах и призы: с помощью смарт-часов или смартфонов будут фиксироваться твои движения, и кто больше всего наберёт очков, получит красивые ремешки на руку для смартфонов. Без ограничений по возрасту. Вход свободный. Игра подходит для новичков. Треки, которые планируются на встрече: Ghostbusters — Ray Parker, Jr. Macarena — Los Del Rio Daddy Cool — Groove Century You Never Can Tell — Chuck Berry Hot N Cold — Katy Perry You Spin Me Round — Dead Or Alive Mr. Saxobeat — Alexandra Stan Tones and I — Dance Monkey и др. Ты можешь предложить свои варианты песен для встречи из приложения/сайта Just Dance Now или из альбома в группе ВК (напиши организатору о своих пожеланиях, как с тобой свяжутся с напоминанием о событии). Запись через ТГ: https://t.me/Pacth66 или ВК: https://vk.com/the_patch

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