Двадцать шестого сентября один из бобылей станет колупчивым. Обычно колупнуть бобыля физически невозможно. Но иногда орбитальный непревзойдённый объект со своей бессменной ухмылкой задерживается над Москвой, и скорлупа одного из них на несколько часов перестаёт быть несколупной. Сатор Арепыч уже почувствовал клокочащий запах, а Истуканус переносит ближайший ПВЗ в клуб «Смена». Проход откроется в двадцать три часа. За шторкой тебя встретит заместитель колбасного стража. Он пропускает только совершеннолетних. Не пытайся дать ему кукич вместо документа. После прошлого раза он и стал заместителем. Внутри будет много бобылей, но колупнуть разрешается только одного. Выбирай внимательно. Летописный Артём хрустит чернилами, Гузлик уже прокололся, а обычный бобыль может окумекиваться прямо во время колупания. Яблочные огрызки лучше не трогать. В них дозревают кукичи. Если ты колупнёшь нужного бобыля, Евдокия укажет пером путь к танцам. Если нет — путь всё равно откроется, но уже через босую ведьму. Отказаться можно. В этом случае пацаноиды будут считать, что ты выбрал их.