Сначала был Чарльз Сэмуэль Аддамс – автор знаменитой «Семейки Аддамсов». Именно он стал прототипом главного героя. А ещё был немой кинематограф, детективы сэра Альфреда Хичкока, истории в стиле арт-нуар, готические фантазии Тима Бёртона, сказка о Белоснежке и история о Ромео и Джульетте. Вдохновившись известными и даже хрестоматийными образами, создатели спектакля придумали новых героев для своей истории. В итоге получилась страшно-смешная комедия – «Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных». Беззастенчиво зрелищная и вызывающе ироничная; лёгкая и мудрая, смешная и трогательная. Продолжительность – 3 часа.