Авторское театральное высказывание, где форма, содержание и исполнение объединяются в цельную философскую метафору. Странные люди снова и снова приходят в одно и то же место, где реальность сплетается с тайной. Их приводит надежда, их гложет жажда исполнения сокровенного. Там, в тени неопределённости, их ждёт Некто, кто способен сделать невозможное возможным, превратить желание в реальность. Но всё имеет свою цену. Каждый гость получает испытание, требующее не только действий, но и переосмысления самого себя. Продолжительность: 2 часа 45 минут с антрактом.