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Затмение
Георгиевский переулок, д. 3/3
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 3900₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Авторское театральное высказывание, где форма, содержание и исполнение объединяются в цельную философскую метафору. Странные люди снова и снова приходят в одно и то же место, где реальность сплетается с тайной. Их приводит надежда, их гложет жажда исполнения сокровенного. Там, в тени неопределённости, их ждёт Некто, кто способен сделать невозможное возможным, превратить желание в реальность. Но всё имеет свою цену. Каждый гость получает испытание, требующее не только действий, но и переосмысления самого себя. Продолжительность: 2 часа 45 минут с антрактом.
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