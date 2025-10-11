Мастер-класс по зарисовкам с натуры, вдохновлённый эпохой ар-деко. В роли натурщицы: Кристина Шмидт. В программе вечера: — лекция по истории моды об эпохе ар-деко; — мастер-класс по зарисовкам с натуры; — материалы для живописи (сепия, пастель); — вечер при свечах в историческом особняке; — просмотр работ и обсуждение; — вино, чай и закуски. Дресс-код: вечерний. Стоимость билетов: билет на одного: 2.200р парный билет: 3.900р Количество мест ограничено. Билеты — в тг организатора.