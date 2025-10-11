ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Зарисовки с натуры

Особняк В.А. Лемана, Гороховский переулок, 19

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 3900₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по зарисовкам с натуры, вдохновлённый эпохой ар-деко. В роли натурщицы: Кристина Шмидт. В программе вечера: — лекция по истории моды об эпохе ар-деко; — мастер-класс по зарисовкам с натуры; — материалы для живописи (сепия, пастель); — вечер при свечах в историческом особняке; — просмотр работ и обсуждение; — вино, чай и закуски. Дресс-код: вечерний. Стоимость билетов: билет на одного: 2.200р парный билет: 3.900р Количество мест ограничено. Билеты — в тг организатора.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста