Город засыпает — оживает музыка. Концерт под открытым небом: музыкальное путешествие в эпоху сверкающих платьев, сухого закона и секретных клубов, где играли тише, но чувствовали сильнее. В программе — чувственная Feeling Good, нетленная Fly Me to the Moon, озорная Minnie the Moocher, а также неожиданные хиты вроде Rude Boy и Material Girl — в дерзких спикизи-аранжировках. Всё это в живом исполнении ямайской звезды джаза с экзотическим, но аутентичным тембром. Afro-dite — это джаз с акцентом на ритм, импровизацию и глубокую эмоцию. Аутентичный вокал, терпкое электропиано, сочный пульс контрабаса, звуковые спецэффекты и, конечно, узнаваемый ритм перкуссии: всё это — проект Afro-dite. Их музыкальный язык вобрал в себя многое: от жгучего соула до медитативного регги, но главное — это живой диалог между музыкантами и публикой.