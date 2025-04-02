Во имя твоего веселья (и их гонораров). Съёмки Comedy Club в «Барвиха Luxury Village»! Шутки, смех, юмор, стендапы, новые номера, хахайка, Харламов и все резиденты! Всем быть, смотреть, слушать, восхищаться. Сбор гостей за 1 час до начала мероприятия.