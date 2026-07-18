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Запах утраченного времени: история русской парфюмерии

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

На лекции вместе с парфюмером разберёшь ключевые имена, утраченные рецептуры и историю запахов, которые отражали своё время — без академической сухости, но с вниманием к деталям. Когда-то в России создавали ароматы, которыми восхищалась Европа. Парфюмерные дома с громкими именами, сложные формулы, запахи, ставшие частью эпохи — и почти полное забвение всего этого сегодня. Что на самом деле произошло с русской парфюмерией? Почему фабрики Брокара и «Новой Зари» стали легендами — и как сложилась их судьба после? Какие мифы окружают ароматы прошлого, и что из них правда? Бонус вечера — дегустация винтажной коллекции парфюмов. Ароматы, которые больше не выпускают, но которые всё ещё умеют говорить — о людях, эпохах и вкусах прошлого.

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