Адриенна Шарпантье – молодая девушка, подрабатывающая водителем такси и танцовщицей в клубе, получает задание от полиции ответить на серию газетных объявлений и попытаться выследить убийцу её коллеги. Та была убита неизвестным мужчиной, который оставил в газете объявление в личной колонке для знакомств. Вскоре Адриенна знакомится с обаятельным владельцем ночного клуба и ловеласом Робертом Флери, но возникают улики, указывающие на то, что именно он является убийцей. Режиссер: Роберт Сьодмак В ролях: Мари Деа, Морис Шевалье, Эрих фон Штрогейм, Пьер Ренуар, Жан Темерсон, Андре Брюно, Жак Варенн, Мади Берри, Катрин Фаррель 1939, 113 мин., детектив, мелодрама, Франция