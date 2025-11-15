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Западня

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Адриенна Шарпантье – молодая девушка, подрабатывающая водителем такси и танцовщицей в клубе, получает задание от полиции ответить на серию газетных объявлений и попытаться выследить убийцу её коллеги. Та была убита неизвестным мужчиной, который оставил в газете объявление в личной колонке для знакомств. Вскоре Адриенна знакомится с обаятельным владельцем ночного клуба и ловеласом Робертом Флери, но возникают улики, указывающие на то, что именно он является убийцей. Режиссер: Роберт Сьодмак В ролях: Мари Деа, Морис Шевалье, Эрих фон Штрогейм, Пьер Ренуар, Жан Темерсон, Андре Брюно, Жак Варенн, Мади Берри, Катрин Фаррель 1939, 113 мин., детектив, мелодрама, Франция

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