Возраст 18+
Кино
Про событие
Адриенна Шарпантье – молодая девушка, подрабатывающая водителем такси и танцовщицей в клубе, получает задание от полиции ответить на серию газетных объявлений и попытаться выследить убийцу её коллеги. Та была убита неизвестным мужчиной, который оставил в газете объявление в личной колонке для знакомств. Вскоре Адриенна знакомится с обаятельным владельцем ночного клуба и ловеласом Робертом Флери, но возникают улики, указывающие на то, что именно он является убийцей. Режиссер: Роберт Сьодмак В ролях: Мари Деа, Морис Шевалье, Эрих фон Штрогейм, Пьер Ренуар, Жан Темерсон, Андре Брюно, Жак Варенн, Мади Берри, Катрин Фаррель 1939, 113 мин., детектив, мелодрама, Франция
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи