«Запад-74» о появлении западных РПГ
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Про событие
А кто не любит ролевые игры? Особенно компьютерные! Современный геймер, наигравшись в Экспедицию 33 и обмазавшись модами на Скайрим, уже и не вспомнит, как зарождался этот жанр. Каково это было подключать во время игры фантазию и воображение, а не DLSS 5 от жадной NVIDIA? Почему ASCII-графика тогда стоила всего мира, а не была средством признаться в любви в виде красивой символьной розочки на стеночку? И с чего вдруг Ultima была не средством доставки премиум-хрючева, а словом объединявшим миллионы игроков? Эти сложные вопросы и искромётные ответы ждут тебя на новой лекции, где в этот раз слушатели увидят нетрадиционный опыт традиционного розыгрыша призов. Вход за пожертвование. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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