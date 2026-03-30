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«Запад-74» о появлении западных РПГ

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры

Про событие

А кто не любит ролевые игры? Особенно компьютерные! Современный геймер, наигравшись в Экспедицию 33 и обмазавшись модами на Скайрим, уже и не вспомнит, как зарождался этот жанр. Каково это было подключать во время игры фантазию и воображение, а не DLSS 5 от жадной NVIDIA? Почему ASCII-графика тогда стоила всего мира, а не была средством признаться в любви в виде красивой символьной розочки на стеночку? И с чего вдруг Ultima была не средством доставки премиум-хрючева, а словом объединявшим миллионы игроков? Эти сложные вопросы и искромётные ответы ждут тебя на новой лекции, где в этот раз слушатели увидят нетрадиционный опыт традиционного розыгрыша призов. Вход за пожертвование. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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