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Актёрское мастерство для съёмок, сцены и реальной жизни

Пространство «9 залов», Мясницкая улица, 15

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Актёрское мастерство доступно каждому. Это не врождённый талант, а навык, который развивается шаг за шагом. Сценическая речь, пластика, эмоции, работа с партнёром — всё это можно тренировать. Актёрское мастерство — это не только для актёров. Это про умение говорить и слушать, быть смелее, увереннее и свободнее, импровизировать и быть настоящим, про вкус к жизни. Что ждёт на мастер-классе: — актёрские упражнения и практика; — работа с голосом и вниманием; — знакомство со студией и командой; — атмосфера, в которую влюбляются. Ведёт Юрий Балицкий, актёр театра и кино, режиссёр, педагог. Рекомендуется быть одетым в удобную одежду и обувь.

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