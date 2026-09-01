Актёрское мастерство доступно каждому. Это не врождённый талант, а навык, который развивается шаг за шагом. Сценическая речь, пластика, эмоции, работа с партнёром — всё это можно тренировать. Актёрское мастерство — это не только для актёров. Это про умение говорить и слушать, быть смелее, увереннее и свободнее, импровизировать и быть настоящим, про вкус к жизни. Что ждёт на мастер-классе: — актёрские упражнения и практика; — работа с голосом и вниманием; — знакомство со студией и командой; — атмосфера, в которую влюбляются. Ведёт Юрий Балицкий, актёр театра и кино, режиссёр, педагог. Рекомендуется быть одетым в удобную одежду и обувь.