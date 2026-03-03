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Закрытый показ «Время Счастливых»

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

За несколько дней до официальной премьеры на сервисе, онлайн-кинотеатр Start проведёт зрительский показ двух первых серий новой семейной драмы «Время Счастливых» эксклюзивно в Yauza Place. По сюжету, незадолго до развала СССР у Марины и Ивана Счастливых рождается тройня и начинается жизнь в отдельной — наконец-то своей! — квартире номер 13. Но наивные 80-е сменяются голодными 90-ми, и настроения в семье уже не назовёшь радужными. Некогда самый молодой и перспективный кандидат наук в МГУ, Иван вынужден стать репетитором и домохозяином, пока Марина зарабатывает на рынке. А потом приходит 2012 год, и энергия нового времени. Как начать новую жизнь, построить карьеру и, самое главное, вновь влюбить в себя жену, чьи чувства затуманились бытовыми проблемами, недомолвками и старыми обидами? Боль от потери одного из детей всё ещё даёт о себе знать, как и тайна смерти любовницы Ивана, Раисы, жившей по соседству. Смогут ли Счастливые снова стать счастливыми, а дочь Раисы — докопаться до правды спустя 13 лет после смерти матери?

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