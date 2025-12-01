ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Закрытая экскурсия по Большому театру с гидом и фотографом

Театральная пл., 1,

Начало:

Завершение:

7500₽
Возраст 12+
Спектакли
Мастер-классы

Про событие

Это не просто экскурсия — это возможность заглянуть в совершенно иной мир. Ведь жизнь театра идёт полным ходом, она не останавливается и не замирает на время экскурсии. Артисты балета что-то репетируют, техники устанавливают декорации к вечернему спектаклю. Увидишь ежедневную жизнь грандиозного, известного на весь мир театра и, конечно, сделаешь уникальные фотографии. Экскурсия в Большой театр с гидом и фотографом откроет такие факты: — Над исторической сценой Большого располагается настоящая звонница с 35 позолоченными церковными колоколами 17 века — На воссоздание исторического занавеса ушло более 500 кг золота в виде золотых нитей — Увидишь правительственную и Императорскую ложи вместе с секретной ложей Сталина — Узнаешь историю Большого театра от основания в 1776 году до последней реконструкции, завершившейся в 2012 году Всю экскурсию будет сопровождать фотограф.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Детство. Отрочество. Юппи
Детство. Отрочество. Юппи

от 1000₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста