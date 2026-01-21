Заклинания на кухне: угощения Гарри Поттера
ул Большая Якиманка, дом 22 ТЦ «Гименей», 2 этаж
Начало:
Завершение:
8900₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Мастер-класс, на котором тебя ждёт кулинарная магия — блюда, которые оживают прямо со страниц любимой книги. В меню: — Слойки-метлы — легкие и хрустящие, с сыром и кунжутом. — Бургеры Паддингтона — сочные, с секретным соусом, которые впечатлят всех за столом. — Сливочное пиво — волшебный напиток — Каменные кексы Хагрида — мягкие внутри, несмотря на их устрашающее название Что ты узнаешь: — Как приготовить оригинальные блюда, вдохновлённые сказочной атмосферой — Как сочетать необычные ингредиенты, чтобы блюда получились вкусными и запоминающимися — Как добавить нотку магии в каждый рецепт, превращая обычное застолье в праздник Обрати внимание: запись на мастер-класс закрывается за 24 часа до начала.
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