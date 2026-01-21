ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Заклинания на кухне: угощения Гарри Поттера

Novikov Space
ул Большая Якиманка, дом 22 ТЦ «Гименей», 2 этаж

Начало:

Завершение:

8900₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс, на котором тебя ждёт кулинарная магия — блюда, которые оживают прямо со страниц любимой книги. В меню: — Слойки-метлы — легкие и хрустящие, с сыром и кунжутом. — Бургеры Паддингтона — сочные, с секретным соусом, которые впечатлят всех за столом. — Сливочное пиво — волшебный напиток — Каменные кексы Хагрида — мягкие внутри, несмотря на их устрашающее название Что ты узнаешь: — Как приготовить оригинальные блюда, вдохновлённые сказочной атмосферой — Как сочетать необычные ингредиенты, чтобы блюда получились вкусными и запоминающимися — Как добавить нотку магии в каждый рецепт, превращая обычное застолье в праздник Обрати внимание: запись на мастер-класс закрывается за 24 часа до начала.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста