Мастер-класс, на котором тебя ждёт кулинарная магия — блюда, которые оживают прямо со страниц любимой книги. В меню: — Слойки-метлы — легкие и хрустящие, с сыром и кунжутом. — Бургеры Паддингтона — сочные, с секретным соусом, которые впечатлят всех за столом. — Сливочное пиво — волшебный напиток — Каменные кексы Хагрида — мягкие внутри, несмотря на их устрашающее название Что ты узнаешь: — Как приготовить оригинальные блюда, вдохновлённые сказочной атмосферой — Как сочетать необычные ингредиенты, чтобы блюда получились вкусными и запоминающимися — Как добавить нотку магии в каждый рецепт, превращая обычное застолье в праздник Обрати внимание: запись на мастер-класс закрывается за 24 часа до начала.