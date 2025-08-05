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Заха Хадид: как понять её необыкновенные работы

Мяу
ул. Кузнецкий мост 19 с1

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Погрузишься в мир удивительной архитектуры Захи Хадид и научишься «читать» её здания, напоминающие космические корабли. Заха Хадид — суперзвезда современной архитектуры. Её творения разрушают общепринятые каноны и рамки привычного, при этом органично вписываются в любые пространства по всему миру — от Америки до Азербайджана. Убедишься в этом на лекции, а ещё узнаешь: Как Заха Хадид стала первой женщиной, получившей самую престижную архитектурную премию, и одним из главных архитекторов столетия; Какие здания архитекторов русского авангарда вдохновляли Хадид и как найти следы их влияния в её проектах; Почему здания Хадид кажутся необычными; Как создаётся архитектура будущего. Лекцию ведёт Ксения Григорьева — историк искусства и архитектуры, экскурсовод Департамента культурного наследия Москвы. Эта совместная лекция Синхронизации и MEOW Bar. Тебя ждут: Уютная локация в центре Москвы на Кузнецком мосту Коктейль, разработанный под тему лекции Небольшие группы до 20 человек — закрытое комьюнити единомышленников Топовые лекции и спикеры Синхронизации

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