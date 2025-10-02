Ему 15. Он мечтает полететь на Луну и не понимает, почему люди лгут. Он Кристофер Бун, необычный подросток, пытающийся научиться взаимодействовать с внешним миром. Любое проявление действительности в его глазах обретает особое преломление, становится важным. Предельно искренний и открытый Кристофер — главный герой спектакля «Загадочное ночное убийство собаки». Вместе с Кристофером у зрителей есть шанс ненадолго отказаться от комфортного видения мира и оказаться в пространстве удивительного. В основе спектакля — текст Саймона Стивенса по одноимённому роману Марка Хэддона, ставшему громким событием в мировой литературе. Продолжительность – 2 часа 40 минут с антрактом.