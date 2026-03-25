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Загадочное ночное убийство собаки

Современник. Другая сцена
Чистопрудный бульвар, 17с1

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 5000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Ему 15. Он мечтает полететь на Луну и не понимает, почему люди лгут. Он Кристофер Бун, необычный подросток, пытающийся научиться взаимодействовать с внешним миром. Любое проявление действительности в его глазах обретает особое преломление, становится важным. Предельно искренний и открытый Кристофер — главный герой спектакля «Загадочное ночное убийство собаки». Вместе с Кристофером у зрителей есть шанс ненадолго отказаться от комфортного видения мира и оказаться в пространстве удивительного. В основе спектакля — текст Саймона Стивенса по одноимённому роману Марка Хэддона, ставшему громким событием в мировой литературе. Продолжительность – 2 часа 40 минут с антрактом. В марте спектакль будут показывать 25 числа, в апреле — 2 и 29 числа. Начало в 19:00. Удобный день сможешь выбрать на сайте при покупке билета.

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