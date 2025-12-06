Загадка Амулета
Садовническая наб., 71
Начало:
Завершение:
4000₽
Возраст 8+
Спектакли
Про событие
Семейное театральное иммерсивное приключение. XVI век. Вы — отважные исследователи, отправляетесь на затерянный остров где-то возле Южной Америки. Вы руководствуетесь найденным дневником охотника за сокровищами, который описал путь к древнему индейскому храму. По преданию, в храме хранится амулет, исполняющий любые желания. Но вы здесь не одни — корабль конкистадоров уже пришвартован к берегу, а сами они ушли вглубь острова. Кто из вас справится с хитростями местных жителей и опасностями джунглей? И нужно ли амулету, чтобы его нашли? Продолжительность: 1 час 30 минут.
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