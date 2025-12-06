ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Загадка Амулета

Иммерсивный театр «Морфеус»
Садовническая наб., 71

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 8+
Спектакли

Про событие

Семейное театральное иммерсивное приключение. XVI век. Вы — отважные исследователи, отправляетесь на затерянный остров где-то возле Южной Америки. Вы руководствуетесь найденным дневником охотника за сокровищами, который описал путь к древнему индейскому храму. По преданию, в храме хранится амулет, исполняющий любые желания. Но вы здесь не одни — корабль конкистадоров уже пришвартован к берегу, а сами они ушли вглубь острова. Кто из вас справится с хитростями местных жителей и опасностями джунглей? И нужно ли амулету, чтобы его нашли? Продолжительность: 1 час 30 минут.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Детство. Отрочество. Юппи
Детство. Отрочество. Юппи

от 1000₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Вдох
Вдох
до

от 3900₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста