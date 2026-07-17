За кулисами гениальности: авторская экскурсия от директора галереи «Дали и Пикассо»
Старая Басманная улица, 15Ас4
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 18+
Необычное
Про событие
В тишине галереи тебе откроются её главные тайны. Ярослав Шадрин, директор галереи и хранитель семейной коллекции, приглашает тебя провести вечер среди подлинных работ Дали и Пикассо и услышать истории, что обычно остаются за кадром. Ты сможешь проследить эволюцию коллекции Шадриных — от первых приобретений до настоящих раритетов, узнаешь, как семья превратила увлечение в масштабный проект, и познакомишься с неочевидными деталями из жизни художников. В эту ночь искусство откроется тебе по-новому. В программе: — история создания семейной коллекции; — авторский взгляд на работы художников; — сатирические и ироничные истории из опыта прошлых выставок; — рассказ от руководителя о работе галереи.
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