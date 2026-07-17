В тишине галереи тебе откроются её главные тайны. Ярослав Шадрин, директор галереи и хранитель семейной коллекции, приглашает тебя провести вечер среди подлинных работ Дали и Пикассо и услышать истории, что обычно остаются за кадром. Ты сможешь проследить эволюцию коллекции Шадриных — от первых приобретений до настоящих раритетов, узнаешь, как семья превратила увлечение в масштабный проект, и познакомишься с неочевидными деталями из жизни художников. В эту ночь искусство откроется тебе по-новому. В программе: — история создания семейной коллекции; — авторский взгляд на работы художников; — сатирические и ироничные истории из опыта прошлых выставок; — рассказ от руководителя о работе галереи.