Сочетание классической практики йоги с общением с козами, которые свободно перемещаются среди участников во время занятий!:) Занятия проводит инструктор йоги и врач ЛФК Мария Аркадьева. Практики сопровождаются специально написанной музыкой современных композиторов. Занятия направлены на расслабление мышц, снижение стресса и улучшение общего самочувствия. Практика подходит женщинам в разные периоды жизни, в том числе во время беременности и материнства. Участие в проекте бесплатное, однако для посещения необходимо заранее зарегистрироваться в группе «ВКонтакте». Занятие будет проходить в 19:30 и в 20:20.