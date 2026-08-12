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Про событие
Сочетание классической практики йоги с общением с козами, которые свободно перемещаются среди участников во время занятий!:) Занятия проводит инструктор йоги и врач ЛФК Мария Аркадьева. Практики сопровождаются специально написанной музыкой современных композиторов. Занятия направлены на расслабление мышц, снижение стресса и улучшение общего самочувствия. Практика подходит женщинам в разные периоды жизни, в том числе во время беременности и материнства. Участие в проекте бесплатное, однако для посещения необходимо заранее зарегистрироваться в группе «ВКонтакте». Занятие будет проходить в 19:30 и в 20:20.
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