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Йога + лекция «Возвращение к себе»

Светоч, Краснобогатырская улица, 42с5

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 18+

Про событие

Камерная встреча о том, как не потерять себя в заботе о других. Главный вопрос лекции: «Где заканчивается забота о других и начинается потеря себя?» Поговоришь о самоценности, личных желаниях и привычке ставить себя на последнее место. Что тебя ждёт: Практика йоги Глубокая медитация Лекция Мягко переключишь внимание с внешнего мира на тело и своё состояние. Замедлишься, освободишь голову от лишнего и останешься наедине с собой. Продолжишь утро разговором о самом важном — о возвращении к себе. О том, как среди внешнего шума снова услышать собственный голос, почувствовать свои желания и найти внутреннюю опору. Лекцию проведёт Лиза — студентка МГУ и автор литературного блога. Вместе поговоришь о поиске себя через литературу, личные истории и тексты, в которых иногда неожиданно узнаёшь себя.

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