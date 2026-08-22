Камерная встреча о том, как не потерять себя в заботе о других. Главный вопрос лекции: «Где заканчивается забота о других и начинается потеря себя?» Поговоришь о самоценности, личных желаниях и привычке ставить себя на последнее место. Что тебя ждёт: Практика йоги Глубокая медитация Лекция Мягко переключишь внимание с внешнего мира на тело и своё состояние. Замедлишься, освободишь голову от лишнего и останешься наедине с собой. Продолжишь утро разговором о самом важном — о возвращении к себе. О том, как среди внешнего шума снова услышать собственный голос, почувствовать свои желания и найти внутреннюю опору. Лекцию проведёт Лиза — студентка МГУ и автор литературного блога. Вместе поговоришь о поиске себя через литературу, личные истории и тексты, в которых иногда неожиданно узнаёшь себя.