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Южный север

Backroom, улица Грузинский Вал, 11с3

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Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Погружение в музыкальную вселенную от тёплого инди до олдскульного трип-хопа. Томный притягательный вокал от нежного джаза до мощного фолка Коктейль вечера «Белый север». Это не просто группа, это творческий дуэт, чьё название уже говорит о гармоничном сочетании противоположностей: «Южный» от имени Евгения на английском (Eugene) и «Север» от имени солистки Северины. Эти две силы сливаются в собственную музыкальную вселенную, где нет рамок и ограничений. Ребята — финалисты и участники фестивалей и шоукейсов (Дикая мята, New Open и др.), их песни звучат в документальных и короткометражных фильмах. Группа уже получила широкое признание на крупнейших площадках страны, и теперь готова удивить и тебя, погрузив в свою уникальную атмосферу.

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