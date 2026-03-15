Спеть, как в Белгородской области? Легко! Если знать, у кого учиться. Татьяна Молчанова проведёт мастер-класс: «Южнорусские песни с пересеком на примере песни "Полно, вам ребята" села Нижняя Покровка Белгородской области». Татьяна Молчанова, доцент МГИК, руководитель ансамбля «Междуречье» и уникальный знаток традиции, объездивший с экспедициями пол-России. В программе: — Разучивание аутентичной карагодной песни — Знакомство с «пересеком» — особой манерой движения — Дроби, хореография, драйв воронежско-белгородской традиции Это полное включение: голос + тело = чистый восторг. Песни с пересеком творят чудеса с координацией и поднимают настроение. Здесь будут ждать всех, кто хочет говорить на языке южнорусской традиции свободно и красиво. Промокод на скидку 10% для наших пользователей — KAVER10. ДК Исток — это современное городское пространство, посвящённое живой традиционной культуре. Здесь фольклор и этнография встречаются с повседневной жизнью: без музейного формализма, но с открытостью, любопытством и глубоким уважением к корням.