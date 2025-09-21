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Young Lari

Anima, Сущёвская улица, 21

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от 1799₽ до 4999₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Концерт российского рок-исполнителя, известного композициями «Моя Лили», «Феназепам», «Кусай», «Прости». Один из последних релизов Young Lari — песня «Сейлор Мун», выпущенная 6 июня 2025 года. Творчество артиста может сочетать в себе разные жанры музыки, среди которых русский рок, панк, альтернатива и рэп.

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