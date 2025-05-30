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Yoga Vibe Fest

Эко-парк «Ясно Поле», Тульская область, деревня Вележево

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от 11900₽ до 24977₽
Возраст 18+
Фестивали

Про событие

Тебя ждёт синтез качественной, глубокой практики йоги и творчества с яркими мастерами своего дела. В программе: – углубленные классы йоги для всех уровней подготовки с продвинутыми мастерами; – медитации из разных традиций; – этно-музыка и экстатик дэнс; – практика пранаямы на свежем воздухе; – совместное пение мантр. Преподаватели: Илья Журавлев, Виталий Литвинов, Глеб Мазаев, Зарина Зубкова, Андрей Омкар, гонг-медитация от YogaGong studio. Практика проходит в залах с панорамными окнами, а вокруг – живописная природа эко-парка «Ясно поле». Эко-парк расположен в Ясногорском районе на территории в 500 гектаров. Гостей ждут комфортные номера и домики, крытые залы для практики, фермерская продукция, свежий воздух и звенящая тишина. Проживание – в общем женском или мужском номере от 2 до 4 человек на территории парка. Комплексное вегетарианское питание из свежих, сезонных продуктов. По предварительному запросу от станции «Кашира» будет организован трансфер. Бронь – по предоплате. Остальная сумма оплачивается на месте. Стоимость аванса не возвращается. Полная стоимость билета рассчитывается исходя из даты внесения предоплаты.

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