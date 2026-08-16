Языковая встреча нового формата, где английский становится не целью, а естественным инструментом живого общения. В центре вечера — фильм «Ешь, молись, люби» (Eat Pray Love). Не будут смотреть его целиком. Вместо этого обратятся к нескольким ключевым сценам, которые станут отправной точкой для разговора о поиске себя, смелости начинать заново, отношениях, свободе выбора и внутренней опоре. Это не урок английского и не лекция о кино. Это пространство для вдумчивой дискуссии, где важнее не безупречная грамматика, а желание слушать, размышлять и делиться своим взглядом. Общение будет проходить полностью на английском языке, поэтому встреча подойдёт тем, кто хочет практиковать язык в живом культурном контексте и чувствовать себя увереннее в разговоре. Куратор встречи — Анастасия Калюжная, проект «Культурный код». Если тебе хочется выйти за рамки привычных языковых занятий, обсудить кино, которое вдохновляет на перемены, и провести вечер в компании людей, любящих английский язык и содержательные разговоры, будут рады встретиться в «Своём Поле». Уровень языка для обсуждения: продолжающие, продвинутые для участия в обсуждении. Уровень языка, необходимый для просмотра и участия в качестве слушателя: любой. *1500 руб. стандартный входной билет; 2500 руб. входной билет «с поддержкой» (приобретая такой билет, ты вносишь дополнительный вклад в поддержку артистов, лекторов, проектов и в возможность кому-то купить подвешенный билет); угощение включено во все типы билетов.