Праздничная вечеринка в честь трёхлетия Yauza Place. Пока праздничные подробности томятся в головах креативной команды, поэтому следи за обновлением описания. Вход по регистрации до 19:00. Наличие регистрации или билета не гарантирует вход. Забронировать стол можно по указанному номеру телефона. FC / DC