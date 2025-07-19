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Yauza Place: 3 Years

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 1500₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Праздничная вечеринка в честь трёхлетия Yauza Place. Пока праздничные подробности томятся в головах креативной команды, поэтому следи за обновлением описания. Вход по регистрации до 19:00. Наличие регистрации или билета не гарантирует вход. Забронировать стол можно по указанному номеру телефона. FC / DC

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