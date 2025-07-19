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Про событие
Праздничная вечеринка в честь трёхлетия Yauza Place. Пока праздничные подробности томятся в головах креативной команды, поэтому следи за обновлением описания. Вход по регистрации до 19:00. Наличие регистрации или билета не гарантирует вход. Забронировать стол можно по указанному номеру телефона. FC / DC
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