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Ясный Сокол и Черный Дракон

Большая Никитская 12

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

После зимних странствий, весна возвращается в город, и вечнозеленое Деревце снова оживает, чтобы порадовать мир своими пестрыми соцветиями. В этом году уже случилась приятная новость - в Москву наконец-то приехал первый виниловый релиз «it’s good to be a tree» со сказкой Пушкина «Ясный Сокол и Черный Дракон». Настало время презентовать пластинку полноценно. 22 марта в Leveldva ожидаются вполне себе сказочные танцы по этому поводу: с живым вокалом и перкуссиями, c поэтическими вставками от автора и чтецов, с анимациями художников Глеба Баранова и Владиславы Тарасовой, и с музыкальной поддержкой резидентов лейбла. Планируется подорожание билетов.

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