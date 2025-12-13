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Жить Красиво. Ярмарка красивых вещей

Особняк на Малой Ордынке, 14, стр. 1

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Про событие

Жить красиво» — предновогодний маркет, в который невозможно не влюбиться! 13 и 14 декабря в самом сердце Москвы, в историческом Особняке на Малой Ордынке 14, пройдёт атмосферный предновогодний маркет «Жить красиво» — место, где уже чувствуется вкус праздника, уют и магия подарков. Здесь тебя ждут десятки вдохновляющих брендов и мастеров, которые создают вещи с душой: от стильных аксессуаров и авторской бижутерии до натуральной косметики, декора и уникальных подарков для близких. Каждый стенд — маленькая история, каждый предмет — создан вручную и с любовью. Волшебный час подарков (с 15:00 до 17:00 оба дня) Праздничная атмосфера особняка Уютный маркет в самом центре города Эксклюзивные вещи, которых нет в масс-маркете Если ты ищешь необычные подарки, вдохновение, идеи для праздника или просто хотите провести красивый зимний день — тебе точно сюда.

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