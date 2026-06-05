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Япония в Усадьбе

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

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Завершение:

2950₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Публику ждёт вечер винтажной японской музыки эпохи Сёва в изысканных джазовых аранжировках. Проект вокалистки Юлии Савельевой и пианистки Анны Бёме перенесёт слушателей на неоновые улицы Токио и к летнему морю под звуки культовых баллад 1950–1980-х годов, сити-попа и любимых мелодий из фильмов Хаяо Миядзаки. Обволакивающий тембр Юлии Савельевой, прожившей в Японии более трёх лет, сольётся со свободной фортепианной импровизацией Анны Бёме и нежным голосом китайской флейты хулуси. Ярким нюансом программы станет звучание саксофона и японской флейты сякухати в исполнении Анатолия Осипова. Аккомпанементом станет зелёный чай и изысканное белое вино.

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