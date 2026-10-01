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Янтарь: солнечный камень, хранящий время

Своё поле, Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

от 3200₽ до 4000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

На интерактивной лекции тебя ждёт настоящее палеонтологическое расследование. Погрузишься в мир доисторической смолы: – возьмёшь в руки образцы янтаря разного цвета, прозрачности и происхождения: балтийский сукцинит, доминиканский голубой и мексиканский красный; – вооружившись лупой, превратишься в исследователя и отправишься на поиски настоящих включений из прошлого — насекомых и растительных остатков. А ещё узнаешь, что можно выяснить о древней экосистеме по одной мошке, попавшей в смолу. Разгадаешь главные тайны янтаря: – от чего зависит его цветовая палитра; – что такое «костяной» и «пейзажный» янтарь; – почему копал — не янтарь; – как геммологи определяют подлинность и происхождение солнечного камня; – что такое прессованный янтарь и чем он отличается от натурального; – как облагораживают янтарь для ювелирных целей. Узнаешь об истории янтаря: совершишь краткий экскурс — от древнего Янтарного пути до Янтарной комнаты в Царском Селе. О лекторе: Маргарита Владимировна Хомрач — доцент Геммологического института и заведующая научно-учебной лабораторией. Сбор гостей — в 19:00, начало лекции — в 19:30. В стоимость любого билета включены угощение, чай и вино.

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