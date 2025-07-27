Возраст 18+
Про событие
Окунись в атмосферу любви, принятия и поддержки. Это время, когда можно просто побыть собой и быть точно уверенной, что тебя поддержат. Тебя ждёт красивый закат, душевные разговоры и купание в открытом водоёме. Запись в Телеграме – https://t.me/mariagvozdestoyanie
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи