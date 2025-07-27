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Яхта-девчиник

Парусный клуб «Водник», ул. Набережная, д. 24

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 18+

Про событие

Окунись в атмосферу любви, принятия и поддержки. Это время, когда можно просто побыть собой и быть точно уверенной, что тебя поддержат. Тебя ждёт красивый закат, душевные разговоры и купание в открытом водоёме. Запись в Телеграме – https://t.me/mariagvozdestoyanie

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