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я это сохранил

WHITE ARCH, Малая Бронная улица, 24с4, 2 этаж

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Персональная выставка Ивана Кудо. В своей практике Иван регулярно обращается к феномену визуального переизбытка в современном мире. Смартфоны и социальные сети изменили привычный режим сосредоточенного смотрения — на смену пришли скроллинг, беглый просмотр и постоянное переключение внимания. В проекте Иван обращается к рассеянному потоку изображений как к материалу для живописи. На протяжении нескольких лет художник собирает личный архив случайно найденных и сохранённых изображений, не объединённых ни темой, ни стилем. Их связывает сам факт выбора: каждый сохранённый фрагмент становится следом краткого момента внимания и частью личной визуальной памяти. Посещение галереи осуществляется по предварительной записи.

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