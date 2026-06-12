Персональная выставка Ивана Кудо. В своей практике Иван регулярно обращается к феномену визуального переизбытка в современном мире. Смартфоны и социальные сети изменили привычный режим сосредоточенного смотрения — на смену пришли скроллинг, беглый просмотр и постоянное переключение внимания. В проекте Иван обращается к рассеянному потоку изображений как к материалу для живописи. На протяжении нескольких лет художник собирает личный архив случайно найденных и сохранённых изображений, не объединённых ни темой, ни стилем. Их связывает сам факт выбора: каждый сохранённый фрагмент становится следом краткого момента внимания и частью личной визуальной памяти. Посещение галереи осуществляется по предварительной записи.