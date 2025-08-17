Wipo, автор таких хитов, как «гламур», «Ох какая бейби» и «Я не употребляю», взорвет танцпол своими зажигательными треками. Aqyla — беллоруский парень, который покорил тик ток своими хитами. Он известен также по фитам с Voskresenskii «Ири», «Родственники олигархов». Это не просто концерт, а настоящее шоу, где каждый сможет насладиться энергией и харизмой исполнителей. Приходи и погружайся в мир музыки, который заставит твоё сердце биться быстрее.