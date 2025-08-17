ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

[отменено] Wipo, Aqyla

VK Gipsy, Болотная наб., 3/4, стр. 2

Начало:

Завершение:

от 599₽ до 1090₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Wipo, автор таких хитов, как «гламур», «Ох какая бейби» и «Я не употребляю», взорвет танцпол своими зажигательными треками. Aqyla — беллоруский парень, который покорил тик ток своими хитами. Он известен также по фитам с Voskresenskii «Ири», «Родственники олигархов». Это не просто концерт, а настоящее шоу, где каждый сможет насладиться энергией и харизмой исполнителей. Приходи и погружайся в мир музыки, который заставит твоё сердце биться быстрее.

Контакты

Телефон

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»
В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

от 5500₽

МьюзАп Шоу
МьюзАп Шоу

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста