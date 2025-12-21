Самая дикая банда страны», известная своими безумными лайвами и безупречным шоу, на один вечер сбавит громкость, чтобы показать другую сторону своего звучания. За пятнадцать лет Wildways прошли путь от андеграундной брянской группы до фестивальной машины, без которой не обходится ни один крупный рок-ивент. Они смешали поп и металл, мелодию и ярость — и сделали это своим стилем. Теперь любимые треки прозвучат иначе: ближе, теплее, честнее.