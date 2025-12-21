ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Wildways

Ленинградский проспект, 80к17

Начало:

Завершение:

от 2300₽ до 12000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Самая дикая банда страны», известная своими безумными лайвами и безупречным шоу, на один вечер сбавит громкость, чтобы показать другую сторону своего звучания. За пятнадцать лет Wildways прошли путь от андеграундной брянской группы до фестивальной машины, без которой не обходится ни один крупный рок-ивент. Они смешали поп и металл, мелодию и ярость — и сделали это своим стилем. Теперь любимые треки прозвучат иначе: ближе, теплее, честнее.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»
В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

от 5500₽

МьюзАп Шоу
МьюзАп Шоу

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста