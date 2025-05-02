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Вечеринки
Про событие
Бар превращается в танцпол без тормозов. Команда White House устраивает вайбовый рейв, где каждый трек — попадание прямо в сердце (и в ноги). Именно они сделают твой вечер (и ночь) движовыми: • Эмилифай разгонит рассудок • Гея задвинет границы реальности • Худисайз завинтит басы до предела • Никтонеузнает. Вот и думай, что это значит. Приходи — чтобы танцевать, теряться и находиться заново.
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