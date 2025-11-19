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Walk of Fame

Hype Terrace, Пресненская набережная, 8с1

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от 4444₽ до 11111₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Ежегодная национальная премия, которая присуждается ярким представителям и фрешменам в области хип-хоп культуры. Среди номинантов в этом году оказались такие реперы, как Macan, МОТ, Джиган, Big Baby Tape, Instasamka, Og Buda, Feduk, Bushido Zho, L’one, Niletto, Gone.Fludd, Saluki, Soda Luv, Дора, Captown, The Limba, Anikv, Бьянка, Смоки Мо, Хаски, ST, Jah Khalib, Lovv66, Sqwoz Bab, Alisha, Lil Krystalll, Thtill Pill, Thomas Mraz, Молодой Платон, Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets, Мэйби Бэйби, Rakhim, Kai Angel, Toxi$ и многие другие.

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