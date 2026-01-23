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Южнокорейская рок-группа W24, которая покорила сердца российских слушателей, отправляется в масштабный тур Beyond Borders: Breaking Limits по России, охватывая 11 городов. Эти талантливые музыканты стали настоящими звёздами K-Rock и первыми, кто вывел корейский поп-рок на российскую музыкальную арену такого уровня.
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