Южнокорейская рок-группа W24, которая покорила сердца российских слушателей, отправляется в масштабный тур Beyond Borders: Breaking Limits по России, охватывая 11 городов. Эти талантливые музыканты стали настоящими звёздами K-Rock и первыми, кто вывел корейский поп-рок на российскую музыкальную арену такого уровня.